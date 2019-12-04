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Внешняя политика 04.12.2019 20:11

Азербайджан и Казахстан наращивают торгово-экономическое сотрудничество - Гулузаде

Совместное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном интенсивное развивается, заявил министр транспорт, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

«За 2018 год товарооборот между нашими странами составил $221 млн, за 10 месяцев текущего года - $191 млн", - сказал Гулузаде в среду на приеме, организованном посольством Казахстана, посвященном Дню независимости.

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, в свою очередь, отметил, что за 28 лет независимости Казахстана в экономику страны было инвестировано свыше $320 млрд.

«Реализованные в Казахстане крупные проекты смогли развить экономику страны до нынешнего уровня», - отметил Абдыкаримов.

Он также отметил, что две страны связаны длительными экономическими и культурными отношениями.

Посол добавил, что Казахстан и Азербайджан планируют реализацию ряда проектов, имеющих региональное значение.

Х.Насирзаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]