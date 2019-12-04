Азербайджан и Казахстан наращивают торгово-экономическое сотрудничество - Гулузаде

Совместное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном интенсивное развивается, заявил министр транспорт, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

«За 2018 год товарооборот между нашими странами составил $221 млн, за 10 месяцев текущего года - $191 млн", - сказал Гулузаде в среду на приеме, организованном посольством Казахстана, посвященном Дню независимости.

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, в свою очередь, отметил, что за 28 лет независимости Казахстана в экономику страны было инвестировано свыше $320 млрд.

«Реализованные в Казахстане крупные проекты смогли развить экономику страны до нынешнего уровня», - отметил Абдыкаримов.

Он также отметил, что две страны связаны длительными экономическими и культурными отношениями.

Посол добавил, что Казахстан и Азербайджан планируют реализацию ряда проектов, имеющих региональное значение.

Х.Насирзаде