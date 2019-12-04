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Бизнес и законодательство 04.12.2019 20:21

Азербайджан продлил до 2022г действие льготной таможенной ставки на импорт сливочного масла

Кабинет министров Азербайджана принял решение о продлении до 31 декабря 2021 года срока действия ставки таможенной пошлины в размере 5% на импорт сливочного масла, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабмине.

Как сообщалось ранее, с 7 декабря 2017 года ставка таможенной пошлины на импорт сливочного масла снижена до 5% с 15%.

«Срок действия этих льгот истекал 31 декабря 2019 года. Однако, кабинет министров принял решение продлить их действие еще на два года – до 31 декабря 2021 года», - отметили в кабмине.

Кроме этого, до 31 декабря 2021 года продлен срок действия льготных таможенных пошлин на импорт в Азербайджан рекомбинированного масла, сыворотных и прочих масел, молочной пасты.

Цель применения таких льгот – избежать роста цен на данную импортируемую продукцию.

По данным Госкомстата импорт в январе-сентябре 2019 года в Азербайджан сливочного масла, прочих масел из молока и пасты составил 9,845 тыс. тонн (рост на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на сумму $49 млн 812,6 тыс. (спад на 2,6%).

А.Азизов

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Тэги: МАСЛО, ИМПОРТ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]