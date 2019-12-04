Азербайджан продлил до 2022г действие льготной таможенной ставки на импорт сливочного масла

Кабинет министров Азербайджана принял решение о продлении до 31 декабря 2021 года срока действия ставки таможенной пошлины в размере 5% на импорт сливочного масла, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабмине.
Как сообщалось ранее, с 7 декабря 2017 года ставка таможенной пошлины на импорт сливочного масла снижена до 5% с 15%.
«Срок действия этих льгот истекал 31 декабря 2019 года. Однако, кабинет министров принял решение продлить их действие еще на два года – до 31 декабря 2021 года», - отметили в кабмине.
Кроме этого, до 31 декабря 2021 года продлен срок действия льготных таможенных пошлин на импорт в Азербайджан рекомбинированного масла, сыворотных и прочих масел, молочной пасты.
Цель применения таких льгот – избежать роста цен на данную импортируемую продукцию.
По данным Госкомстата импорт в январе-сентябре 2019 года в Азербайджан сливочного масла, прочих масел из молока и пасты составил 9,845 тыс. тонн (рост на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на сумму $49 млн 812,6 тыс. (спад на 2,6%).
А.Азизов
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