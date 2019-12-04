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Регион 04.12.2019 22:02

Иран способен на агрессивные действия против военных США - замглавы Пентагона

США не исключают агрессивных действий со стороны Ирана против американских сил, заявил замминистра обороны США Джон Руд, слова которого в среду приводит издание The Hill.

"Мы все еще обеспокоены возможностью агрессии со стороны Ирана... Мы также видим признаки того, что потенциально агрессивные действия могут произойти", - сказал Руд журналистам в Вашингтоне.

Он предупредил, что США не оставят подобные действия без ответа.

"Мы посылали властям Ирана четкие и откровенные сигналы о возможных последствиях агрессии", - сказал Руд.

Отношения между США и Ираном ухудшились после того, как в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД, а затем восстановил американские санкции в отношении Ирана.

Напряженность возросла после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, а США обвинили Иран в причастности к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]