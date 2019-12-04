Главы МИД Азербайджана и Армении обсуждают в Братиславе урегулирование карабахского конфликта

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян проводят встречу в Братиславе в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«В Братиславе началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта. На ней также присутствуют сопредседатели Минской группы ОБСЕ», - написала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в твиттер.

Это пятая встреча глав МИД Азербайджана и Армении в 2019 году.

Ранее в среду Мамедъяров провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.

А.Азизов