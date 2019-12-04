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Карабахский конфликт 04.12.2019 22:09

Главы МИД Азербайджана и Армении обсуждают в Братиславе урегулирование карабахского конфликта

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян проводят встречу в Братиславе в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«В Братиславе началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта. На ней также присутствуют сопредседатели Минской группы ОБСЕ», - написала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в твиттер.

Это пятая встреча глав МИД Азербайджана и Армении в 2019 году.

Ранее в среду Мамедъяров провел встречу с сопредседателями МГ ОБСЕ.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]