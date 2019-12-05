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Карабахский конфликт 05.12.2019 06:43

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут новую встречу по Карабаху в начале 2020 года

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян на встрече в Братиславе в течение 3,5 часов обсуждали урегулирование нагорно-карабахского конфликта, новая встреча министров запланирована на начало 2020 года.

«В Братиславе прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Она длилась 3,5 часов. Министры обсудили текущую ситуацию, а также пути будущего мирного урегулирования конфликта», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что следующая министерская встреча состоится в начале 2020 года.

А.Азизов

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Тэги: МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]