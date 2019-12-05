Главы МИД Азербайджана и Армении проведут новую встречу по Карабаху в начале 2020 года

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян на встрече в Братиславе в течение 3,5 часов обсуждали урегулирование нагорно-карабахского конфликта, новая встреча министров запланирована на начало 2020 года.

«В Братиславе прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Она длилась 3,5 часов. Министры обсудили текущую ситуацию, а также пути будущего мирного урегулирования конфликта», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что следующая министерская встреча состоится в начале 2020 года.

А.Азизов