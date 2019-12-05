Президент Казахстана совершит двухдневный официальный визит в Германию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Германию 5-6 декабря.

Как сообщалось, в рамках поездки запланированы его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

6 декабря Токаев выступит в Берлине перед немецкими политиками и общественными деятелями, представителями государственных органов Германии, членами парламентской группы дружбы "Германия - Центральная Азия", примет участие в 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, а также проведет встречи с руководителями немецких компаний.

Накануне визита Токаев заявил, что Казахстан надеется подписать с Германией пакет соглашений на общую сумму около $2 млрд.

"Для Казахстана Германия является ключевым европейским партнером. 86% торговли Германии с Центральной Азией приходится именно на Казахстан. Во время визита, я надеюсь, будет подписан пакет соглашений и меморандум по приблизительным оценкам на сумму около $2 млрд", - сказал президент Казахстана в интервью радиостанции Deutsche Welle.

Он подчеркнул, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве с ФРГ, которая является "мировым лидером в области машиностроения, обработки ресурсных материалов и так далее".

"Так что все интересные сферы будут представлены потенциальным немецким инвесторам. Более того, для них мы представим специальные условия, дадим площадки в наших десяти специальных экономических зонах", - добавил Токаев.