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СНГ 05.12.2019 09:00

Президент Казахстана совершит двухдневный официальный визит в Германию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Германию 5-6 декабря.

Как сообщалось, в рамках поездки запланированы его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

6 декабря Токаев выступит в Берлине перед немецкими политиками и общественными деятелями, представителями государственных органов Германии, членами парламентской группы дружбы "Германия - Центральная Азия", примет участие в 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, а также проведет встречи с руководителями немецких компаний.

Накануне визита Токаев заявил, что Казахстан надеется подписать с Германией пакет соглашений на общую сумму около $2 млрд.

"Для Казахстана Германия является ключевым европейским партнером. 86% торговли Германии с Центральной Азией приходится именно на Казахстан. Во время визита, я надеюсь, будет подписан пакет соглашений и меморандум по приблизительным оценкам на сумму около $2 млрд", - сказал президент Казахстана в интервью радиостанции Deutsche Welle.

Он подчеркнул, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве с ФРГ, которая является "мировым лидером в области машиностроения, обработки ресурсных материалов и так далее".

"Так что все интересные сферы будут представлены потенциальным немецким инвесторам. Более того, для них мы представим специальные условия, дадим площадки в наших десяти специальных экономических зонах", - добавил Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГЕРМАНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]