Ранее закрытая военная база США в Перл-Харборе открыта после инцидента со стрельбой, стрелок покончил с собой

Объединенная база ВМС США Перл-Харбор - Хикем вновь открыта после инцидента со стрельбой на военно-морской верфи, сообщили власти базы.
По распространенной ими информации стрельбу по гражданским работникам верфи устроил один из матросов, три человека получили ранения. После этого стрелок покончил с собой.
Белый дом сообщил, что "президент был проинформирован о стрельбе ... и продолжает следить за ситуацией".
Ранее сообщалось, что база была закрыта после того, как около 14:30 среды по местному времени (03:30 мск четверга) поступила информация о стрельбе на верфи.
Пока о мотивах стрелка не сообщается.
На базе Перл-Харбор - Хикем размещены ВМС и ВВС США.
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