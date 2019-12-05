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Дальнее зарубежье 05.12.2019 09:02

Ранее закрытая военная база США в Перл-Харборе открыта после инцидента со стрельбой, стрелок покончил с собой

Объединенная база ВМС США Перл-Харбор - Хикем вновь открыта после инцидента со стрельбой на военно-морской верфи, сообщили власти базы.

По распространенной ими информации стрельбу по гражданским работникам верфи устроил один из матросов, три человека получили ранения. После этого стрелок покончил с собой.

Белый дом сообщил, что "президент был проинформирован о стрельбе ... и продолжает следить за ситуацией".

Ранее сообщалось, что база была закрыта после того, как около 14:30 среды по местному времени (03:30 мск четверга) поступила информация о стрельбе на верфи.

Пока о мотивах стрелка не сообщается.

На базе Перл-Харбор - Хикем размещены ВМС и ВВС США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ВМС, БАЗА, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]