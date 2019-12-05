Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и проведет серию двусторонних встреч "на полях" этого мероприятия.

Как заявили в МИД РФ в преддверии Совета министров иностранных дел ОБСЕ, российская сторона "открыта для конструктивной работы над всеми проектами министерских документов, которых выдвинуто более 20". При согласовании текстов учитываются требования российского законодательства, международно-правовые обязательства и национальные интересы РФ.

В Москве поддерживают "усилия ОБСЕ по содействию урегулирования региональных конфликтов, прежде всего на востоке Украины".

Подчеркивается, что Россия внимательно следит за работой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и продолжит направлять в ее состав своих наблюдателей.

"Выступаем за полное и объективное отражение в ее отчетах ситуации на востоке и на остальной территории Украины", - заявили на Смоленской площади.

В ведомстве считают, что ОБСЕ "играет полезную роль в содействии приднестровскому и нагорно-карабахскому урегулированию", однако организации "следует уделять больше внимания Балканам, где ситуация остается весьма непростой".

В МИД РФ напомнили, что Совет министров иностранных дел ОБСЕ "служит площадкой для политического диалога государств-участников", при этом решения, принимаемые в ОБСЕ, не имеют юридической силы и носят характер политических обязательств.

"На полях" мероприятия Лавров проведет серию двусторонних переговоров с министрами иностранных дел государств-участников организации, стран-партнёров, руководством ОБСЕ и других международных организаций.

В частности, с главой МИД РФ намерен встретиться новый высокий представитель ЕС по иностранным делам, заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Жозел Боррель, сообщили ранее в пресс-службе ЕК.

Перед началом заседания глава российского МИД примет участие во встрече министров иностранных дел ОДКБ.