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05.12.2019 09:09

Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и проведет серию двусторонних встреч "на полях" этого мероприятия.

Как заявили в МИД РФ в преддверии Совета министров иностранных дел ОБСЕ, российская сторона "открыта для конструктивной работы над всеми проектами министерских документов, которых выдвинуто более 20". При согласовании текстов учитываются требования российского законодательства, международно-правовые обязательства и национальные интересы РФ.

В Москве поддерживают "усилия ОБСЕ по содействию урегулирования региональных конфликтов, прежде всего на востоке Украины".

Подчеркивается, что Россия внимательно следит за работой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и продолжит направлять в ее состав своих наблюдателей.

"Выступаем за полное и объективное отражение в ее отчетах ситуации на востоке и на остальной территории Украины", - заявили на Смоленской площади.

В ведомстве считают, что ОБСЕ "играет полезную роль в содействии приднестровскому и нагорно-карабахскому урегулированию", однако организации "следует уделять больше внимания Балканам, где ситуация остается весьма непростой".

В МИД РФ напомнили, что Совет министров иностранных дел ОБСЕ "служит площадкой для политического диалога государств-участников", при этом решения, принимаемые в ОБСЕ, не имеют юридической силы и носят характер политических обязательств.

"На полях" мероприятия Лавров проведет серию двусторонних переговоров с министрами иностранных дел государств-участников организации, стран-партнёров, руководством ОБСЕ и других международных организаций.

В частности, с главой МИД РФ намерен встретиться новый высокий представитель ЕС по иностранным делам, заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Жозел Боррель, сообщили ранее в пресс-службе ЕК.

Перед началом заседания глава российского МИД примет участие во встрече министров иностранных дел ОДКБ.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, РОССИЯ, ОБСЕ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]