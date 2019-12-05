В Баку первыми посетителями фотовыставки «Русская цивилизация» стали победители просветительских акций, проведенных Россотрудничеством в 2019 году

4 декабря 2019 года Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось открытие выставки,организатором которой выступило Федеральное агентство по делам национальностей России. На выставке представлены лучшие работы III Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» по следующим номинациям: уникальная природа, лица и поколения, архитектура и скульптура, традиции большой страны и многонациональная Москва.

Участниками фотоконкурса стали около 5 тысяч фотографов из 32 стран мира.

Во время открытия выставки состоялось награждение победителей просветительских акций, проведенных при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике в 2019 году (Тест по истории Великой Отечественной войне, Тотальный диктант, Диктант Победы, Этнографический диктант).

Отдельно был отмечен Международный конкурс юных чтецов «Живая классика», победителем которого стал участник из Азербайджана, ученик Классической гимназии № 160 Иван Телегин. О конкурсе рассказала представитель Общественной организации «Ассоциации русской молодежи Азербайджана», являющейся национальным куратором конкурса в Азербайджане, Эмиля Агаева.