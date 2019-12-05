Кабмин Азербайджана продлил до 2022г действие таможенных ставок на импорт ряда товаров

Kабинет министров Азербайджана продлил до 31 декабря 2021 года срок действия ставок импортных таможенных пошлин на ввоз в республику некоторых видов плодоовощной продукции, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В частности, до 15 декабря 2019 года таможенные пошлины на импорт в Азербайджан томатов (свежих или очищенных) составляют $0,8 за 1 кг, лука и чеснока – $0,6 за 1кг, огурцов и корнишонов - $0,8 за 1 кг, лесного ореха фундука (в скорлупе и очищенного) – $1,5 за 1 кг, винограда - $0,4 за 1 кг, свежих яблок и груш для изготовления сидра - $0,3 за 1 кг, хурмы - $0,3 за 1 кг.

«Постановлением кабмина действие данных ставок продлено до 31 декабря 2021 года», - сообщили в правительстве.

Согласно постановлению, до 31 декабря 2021 года также сохранены действующие ставки таможенных пошлин на импорт в Азербайджан фруктовых и овощных соков – 15% от их стоимости, но не ниже $0,7 за литр.

Кроме этого, до конца 2021 года продлено действие льготных ставок импортных таможенных пошлин на ввоз в Азербайджан мяса домашней птицы и субпродуктов из нее. В частности, до 31 декабря 2021 года таможенные пошлины на импорт в Азербайджан мяса домашних кур (свежее, охлажденное и замороженное) и изделий из него составят $1 за 1 кг, куриных яиц - $100 за 1 тыс.

Также до 31 декабря 2021 года сохранены действующие ставки таможенных пошлин на импорт в страну строительных материалов: бентонита ($0,03 за 1 кг), гипса и ангидрида, цементного клинкера, искусственно окрашенного или неокрашенного цемента, глиноземистого и прочего гидравлического цемента ($0,07 за 1 кг), гипса и изделий из него ($0,4 за 1 кв. метр), кирпичей и прочих изделий из кварцевой муки – ($0,04 за 1 кг).

«Срок действия данных ставок истекал 15 декабря 2019 года и кабмин принял решение продлить их применение еще на два года», - подчеркнули в правительстве.

Н.Аббасова