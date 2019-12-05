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"Хороший день" для Трампа, "плохой" для демократов - Белый дом о слушаниях по импичменту

Белый дом назвал слушания по импичменту в юридическом комитете Палаты представителей "хорошим днем" для президента США Дональда Трампа и "плохим" для демократов.

"Сегодня был хороший день для президента Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что три либеральных профессора продемонстрировали на слушаниях председателя Надлера (Джеррольд Надлер, председатель юридического комитета - ИФ) - это их политические предубеждения против президента", - говорится в заявлении пресс-секретаря президента Стефани Гришем.

По ее словам, данное слушание не поменяло того факта, что "президент не сделал ничего плохого".

"Конгресс должен вернуться к работе на благо американского народа. Торговое соглашение между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой, инфраструктура и ценообразование на лекарства - все это ждет действий от спикера Пелоси (Нэнси Пелоси - ИФ). Вместо этого демократы Палаты представителей продолжают игнорировать своих избирателей, сосредоточившись на этой жалкой и отчаянной шараде", - добавила Гришем.

На слушаниях в юридическом комитете в среду выступили четыре профессора, являющиеся экспертами в законодательной сфере. Они должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Завершая слушания, Надлер заявил, что Трамп поставил "свои личные и политические интересы" выше интересов страны и есть все основания для импичмента.

Ранее ряд слушаний прошли в комитете по разведке палаты представителей США, после которых комитет опубликовал доклад о процессе импичмента Трампа.

Конгрессмены в докладе выделили два основных направления, по которым, по их мнению, Трамп допустил серьезные нарушения. Первое из них они охарактеризовали как "ненадлежащее исполнение обязанностей". В докладе подчеркивается, что доказательств ненадлежащего исполнения обязанностей Трампом - "множество".

Вторая группа нарушений, фигурирующая в докладе - это обструкция расследованию Палаты представителей. В документе отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам документов.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

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Тэги: США, ИМПИЧМЕНТ, СЛУШАНИЯ, МНЕНИЕ


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