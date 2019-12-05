Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 5 декабря ЦБА установил 1,8841 манат/1EUR (4 декабря - 1,8828/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 декабря установил 0,0266 манат/1RUB (4 декабря - 0,0265 манат/1RUB).
А.Мамедов
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