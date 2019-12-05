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Социум 05.12.2019 09:23

В работе Facebook зафиксированы сбои

Пользователями социальной сети Фейсбук зафиксированы сбои в работе сайте, следует из данных интернет-сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Основные жалобы поступают из Мехико, восточного и западного побережья США. Жители Лондона, Манчестера, Парижа, Мадрида и Афин также зафиксировали неполадки.

По данным Downdetector, 50% пользователей жалуются на сбои в работе новостной ленты, 26% - на полное отключение сайта, 23% испытывали проблемы со входом в личные аккаунты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, ФЕЙСБУК, СБОИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]