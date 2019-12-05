В работе Facebook зафиксированы сбои

Пользователями социальной сети Фейсбук зафиксированы сбои в работе сайте, следует из данных интернет-сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.
Основные жалобы поступают из Мехико, восточного и западного побережья США. Жители Лондона, Манчестера, Парижа, Мадрида и Афин также зафиксировали неполадки.
По данным Downdetector, 50% пользователей жалуются на сбои в работе новостной ленты, 26% - на полное отключение сайта, 23% испытывали проблемы со входом в личные аккаунты.
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