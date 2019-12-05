В Эстонии освободили по УДО осужденного по делу о шпионаже в пользу России

Тартуский уездный суд освободил условно-досрочно бывшего высокопоставленного чиновника министерства обороны Эстонии Хемрана Симма (Herman Simm), осужденного в 2009 году за шпионаж в пользу России.
"После заслушивания показаний осужденного, ознакомившись с мнением прокуроров и материалами Тартуской тюрьмы, суд счел обоснованным досрочное освобождение Хермана Симма", - сообщили в суде в четверг.
Прокурор и руководство тюрьмы поддержали прошение экс-чиновника об УДО. Были учтены возраст и состояние здоровья заключенного.
Симму назначен испытательный срок до 18 марта 2021 года. Он будет освобожден после вступления решения суда в силу. Экс-чиновник пробыл в тюрьме 11 лет и два месяца.
25 февраля 2009 года Симм был приговорен Харьюским (Harju) уездным судом к 12,5 годам лишения свободы за государственную измену и передачу секретных данных Службе внешней разведки (СВР) России, а также к штрафу в размере около 1,4 млн евро.
Согласно обвинительному заключению, с 1995 по 2008 годы Симм собирал документы и персональные данные потенциальных агентов для передачи СВР России.
По данным полиции безопасности, он передал СВР на протяжении 13 лет около 3 тысяч секретных документов. Симм имел доступ к самым секретным документам страны и НАТО.
Согласно заявлению следователей, уголовное дело в отношении Симма стало крупнейшим шпионским скандалом в истории НАТО на тот момент и запятнало репутацию Эстонской Республики как члена альянса.
В СМИ США поставили под вопрос целесообразность расширения НАТО на восток в связи с тем, что система безопасности НАТО была скомпрометирована действиями Симма, а самому блоку был нанесён серьёзный ущерб.
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