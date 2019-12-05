Лукашенко уверен, что ни Россия, ни Запад не претендуют на суверенитет Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что ни Россия, ни Запад не планируют в отношении Белоруссии военных действий.
"Не надо напрягать, что тут после Украины мы, что Россия против нас начнет войну, что Запад на нас будет наступать", - заявил Лукашенко, выступая в четверг перед парламентариями шестого и седьмого созывов. Президента цитирует госагентство БелТА.
"Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал. Все это никому не нужные фейки", - считает Лукашенко.
По его словам, "если мы будем терпеливо, спокойно двигаться вперед, развивая свою экономику, нам никакие внешние угрозы не страшны".
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