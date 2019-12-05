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СНГ 05.12.2019 14:37

Лукашенко уверен, что ни Россия, ни Запад не претендуют на суверенитет Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что ни Россия, ни Запад не планируют в отношении Белоруссии военных действий.

"Не надо напрягать, что тут после Украины мы, что Россия против нас начнет войну, что Запад на нас будет наступать", - заявил Лукашенко, выступая в четверг перед парламентариями шестого и седьмого созывов. Президента цитирует госагентство БелТА.

"Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал. Все это никому не нужные фейки", - считает Лукашенко.

По его словам, "если мы будем терпеливо, спокойно двигаться вперед, развивая свою экономику, нам никакие внешние угрозы не страшны".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СУВЕРЕНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]