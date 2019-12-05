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Дальнее зарубежье 05.12.2019 15:03

Адвокат Трампа встречается с украинскими экс-прокурорами - NYT

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани на этой неделе посетил Будапешт, а сейчас находится в Киеве, где проводит встречи с бывшими украинскими прокурорами Виктором Шохиным и Константином Куликом, сообщает американская газета The New York Times.

"Бывшие прокуроры, которых обвиняют в коррупции, сыграли определенную роль в распространении утверждений о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене, бывшем американском после на Украине Мари Йованович и об украинцах, распространявших в 2016 году нелицеприятную информацию о главе предвыборной кампании Трампа Поле Манафорте", - отмечает газета.

В Будапеште, по данным издания, Джулиани встретился во вторник с другим бывшим украинским прокурором Юрием Луценко, который, как отмечает The New York Times, стал ключевой фигурой в инициированном американскими демократами расследовании о возможности начала процедуры импичмента президента Трампа.

"Джулиани использует эту поездку, о которой ранее не сообщалось, для того, чтобы оказать содействие в подготовке новых серий документального фильма для американского консервативного телеканала", - поясняет издание.

"Поездка Джулиани в Будапешт и Киев указывает на его несгибаемость в условиях тщательного расследования в отношении его и его коллег", - полагает The New York Times.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников.

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Тэги: США, ТРАМП, АДВОКАТ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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