ВВП РФ в 2019 году вырастет на 1,3-1,5% - Медведев

Рост ВВП РФ в 2019 году будет в интервале 1,3-1,5%, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожила абсолютно нормально, стабильно... В этом году наша экономика развивалась, но, наверное, не такими значительными темпами, как мы бы все хотели. Максимальный рост, который мы ожидаем, может быть от 1,3% до 1,5%", - сказал премьер.

Как сообщалось, по оценке Минэкономразвития РФ, рост ВВП РФ за январь-октябрь 2019 года составил 1,3%, при этом в октябре рост ускорился до 2,2%. Официальный прогноз правительства по росту ВВП на 2019 год равен также 1,3%.

"В принципе мы ожидали того, что начало работы над национальными проектами будет сопровождаться определенным разогревом таким, и мы надеемся, что в результате тех мер, которые мы предприняли, и целого ряда новых мер мы выйдем на устойчивые и более высокие темпы роста", - заявил Медведев, напомнив, что "мы должны расти так, как растет мировая экономика - в районе 3% в год, и это вполне достижимо".

Премьер-министр также заявил, что "инфляция в этом году будет в пределах 3,8%". "Это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации, с момента образования нашей страны", - подчеркнул он.

На самом деле самая низкая инфляция в РФ, по данным Росстата, была зафиксирована в 2017 году - 2,5%. Инфляция в 2019 году будет на втором месте за всю историю. До этого второе место было за 2018 годом - инфляция тогда составила 4,3%.

"Если говорить о других цифрах, то, конечно, хорошей является цифра по безработице. Безработица в нашей стране в последнее время была низкой, в районе 5%, а в этом году будет еще ниже - где-то 4,6-4,7% от экономически активного населения", - добавил премьер-министр.