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Дальнее зарубежье 05.12.2019 14:12

Французские Альпы были тайной базой российских агентов

Сотрудники российских спецслужб использовали французские Альпы в качестве базы для операций по всей Европе, сообщила в четверг радиостанция "Дойче велле".

Со ссылкой на французскую газету "Монд" радиостанция утверждает, что, как выяснили западные спецслужбы, базой в Альпах пользовались 15 сотрудников "элитного подразделения ГРУ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией".

Согласно публикациям, один из этих сотрудников, по всей видимости, был причастен к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года в британском Солсбери. Западные спецслужбы вышли на след этой группы в ходе расследования покушения на Скрипалей. В расследовании участвовали службы контрразведки Великобритании, Франции, Швейцарии, США.

По их данным, в период с 2014 по 2018 годы эти российские агенты неоднократно останавливались в небольших французских городках на юго-востоке Франции, в том числе в Шамони и Эвиане. Они работали в Болгарии, Молдавии, Черногории и других странах, но не во Франции, отмечает немецкая радиостанция со ссылкой на французское издание.

Она напоминает, что накануне правительство ФРГ выслало из Германии двух российских дипломатов на фоне скандала вокруг заказного убийства бывшего чеченского полевого командира в Берлине в августе этого года. МИД ФРГ обосновал эту меру нежеланием Москвы сотрудничать в расследовании этого преступления.

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Тэги: ЕВРОПА, АЛЬПЫ, РОССИЯ, СПЕЦСЛУЖБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]