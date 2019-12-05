Белоруссия не собирается входить в состав России - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивает независимость страны и заявляет, что республика не будет входить в состав России.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал Лукашенко, выступая в четверг перед парламентариями шестого и седьмого созывов. Президента цитирует госагентство БелТА.

"Никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны", - добавил Лукашенко.

Он также заявил, что "Беларусь в этом диалоге (с РФ по интеграции - ИФ) настроена на конструктивное взаимодействие, но главное человеческое условие - на равноправных началах".

Глава государства пояснил свою позицию: "Это не значит, как в России часто даже в высоких кабинетах мне приходилось (слышать - ИФ), что взять все в кучу, собрать и поделить пополам. Я откровенно говорил, что если так сделать, то мы вообще подавимся от того, что нам достанется".

Президент заявил, что "Беларуси вообще ничего не надо от России". "Нам надо только то, чтобы были исполнены те наши договоренности (по духу, по букве), которые мы заключили. Если это союз, то на равноправной основе", - добавил он.

"А какая другая основа союза? Аннексия, захват, порабощение? Нет, это уже не те времена, и с белорусами так разговаривать никто не будет. Мы просто не позволим это сделать. Поэтому только равноправные отношения", - вновь подчеркнул глава государства.

При этом, по его словам, "порой можно слышать заявления (со стороны РФ - ИФ), что те или иные моменты якобы не предусмотрены союзными документами". "В этой связи нужно судить не только по букве, но и по духу подписанных договоров и документов", - заявил Лукашенко.

Он считает, что главным содержанием интеграции является улучшение ситуации в странах, а не ухудшение. "Неужели, подписывая эти документы (о Союзном государстве - ИФ), мы подписывались под тем, что с каждым годом у нас будет хуже. Абсурд полный", - сказал президент.

Он пояснил, что "мы подписались и пошли в союз, основой которого сегодня является и должна быть Россия, только для того, чтобы вместе творить нашу историю и понимали, что мы получим от России то, что нам нужно, а они получат то, что им нужно".

"Мы подписали эти договоры. Их просто надо исполнять", - резюмировал Лукашенко.