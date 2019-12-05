Новак считает конструктивной встречу с министром энергетики Саудовской Аравии

Министр энергетики РФ Александр Новак позитивно оценил встречу с министром энергетики Саудовской Аравии.
"У нас прошла конструктивная встреча (с министром энергетики Саудовской Аравии - ИФ), сейчас мы обсудим с коллегами (на JMMC - ИФ) и вам все расскажем по результатам сегодняшней встречи, о чем договорились", - сказал Новак журналистам.
Российский министр не стал комментировать, будет ли на повестке JMMC стоять обсуждение продления сделки или углубления сокращений. "Сейчас будем обсуждать текущий мониторинг, и что дальше делать, только сейчас на JMMC. Давайте прокомментируем после встречи с министрами, мы пообсуждаем. Сейчас встретимся, сформируем повестку и все расскажем", - добавил он.
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальманом в ответ на вопрос о том, как прошла встреча, ответил: I feel good.
Встреча министров прошла в преддверии 17-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК. "Мы высоко ценим сложившийся диалог и уверены, что нужно продолжать наше взаимодействие как по линии международного взаимодействия, так и по взаимному развитию энергетических и экономических связей России и Саудовской Аравии", - ранее отметил российский министр в Твиттере российского ведомства.
"В октябре в Эр-Рияде состоялась встреча глав государств, и во многом благодаря усилиям лидеров наших стран двусторонняя кооперация в торгово-экономической сфере вышла на беспрецедентно высокий уровень, мы уделяем приоритетное внимание реализации достигнутых тогда договоренностей", - добавил он.
В ходе встречи главы энергетических ведомств России и Саудовской Аравии обсудили взаимодействие по линии ОПЕК+, принятые меры по стабилизации мирового нефтяного рынка, а также актуальные направления взаимного развития экономических связей между странами, сообщает Минэнерго РФ.
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