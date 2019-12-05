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Это интересно 05.12.2019 14:43

Uber назвал самые популярные достопримечательности мира у туристов в 2019 году

Сервис такси Uber назвал самые популярные достопримечательности мира у туристов в 2019 году, рейтинг возглавил небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке. Первую тройку возглавили высотные здания в Северной Америке. Так, на втором месте рейтинга оказалась Башня Свободы - центральное здание в новом комплексе Всемирного торгового центра в Манхэттене, на третьем - башня CN Tower в канадском Торонто.

Следом расположились три достопримечательности Парижа - Триумфальная арка, Эйфелева башня и Лувр. На седьмом месте оказалась башня Бурдж-Халифа в Дубае, за ней - парижский Диснейленд и Букингемский дворец в Лондоне.

Десятое место рейтинга занял мост Золотые Ворота в Сан-Франциско. Следом за ним - Сиднейский оперный театр, Берлинская стена, Голубая мечеть в Стамбуле, город-государство Ватикан и Пирамида Хеопса в Египте.

Итоги подвели и в дочернем сервисе по доставке еды Uber Eats. Так, тысячи доставок в компании осуществили к Эйфелевой башне, парку "Золотые Ворота" в Сан-Франциско, Парламенту Австралии в Канберре и CN Tower в Торонто.

Чаще всего в 2019 году пользователи по всему миру заказывали картошку фри, пиццу, суши, куриные крылышки, японскую лапшу рамэн, а также чай с шарикам из желе (boba), пельмени и блинчики.

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Тэги: ТУРИЗМ, UBER, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]