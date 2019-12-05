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ТЭК 05.12.2019 14:44

Иран поддержит решение большинства членов ОПЕК - министр нефти

Иран поддержит то решение, которое примут большинство членов ОПЕК, заявил министр нефти страны Бижан Зангане.

"Если члены ОПЕК договорятся о более значительном сокращении добычи нефти, я поддержу это", - цитирует министра агентство Bloomberg.

При этом Зангане отметил, что груз дополнительного снижения производства должен лечь на те государства, которые сейчас не выполняют обязательств.

ОПЕК теряет долю на мировом рынке последние пять лет, полагает он. Министр также сказал, что организация должна сосредоточиться на долгосрочных перспективах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ОПЕК, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]