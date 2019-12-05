Иран поддержит решение большинства членов ОПЕК - министр нефти

Иран поддержит то решение, которое примут большинство членов ОПЕК, заявил министр нефти страны Бижан Зангане.
"Если члены ОПЕК договорятся о более значительном сокращении добычи нефти, я поддержу это", - цитирует министра агентство Bloomberg.
При этом Зангане отметил, что груз дополнительного снижения производства должен лечь на те государства, которые сейчас не выполняют обязательств.
ОПЕК теряет долю на мировом рынке последние пять лет, полагает он. Министр также сказал, что организация должна сосредоточиться на долгосрочных перспективах.
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