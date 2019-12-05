Производители могут отозвать 1,4 млн автомобилей из-за новых проблем с подушками Takata

В подушках безопасности японской компании Takata были обнаружены новые проблемы, что может стать причиной отзыва по всему миру еще до 1,4 млн автомобилей, сообщает The Wall Street Journal.

Это касается машин производства компаний BMW, Toyota, Honda, Mitsubishi Motors и Audi, входящей в группу Volkswagen, на которых были установлены подушки безопасности, выпущенные Takata между маем 1995 годом и августом 1999 годом. Общее число установленных в этих автомобилях подушек может превысить 4,4 млн.

При этом непонятно, какое количество машин (из 1,4 млн, на которые они были установлены) по-прежнему находятся в эксплуатации, отметил представитель Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Хотя механизм срабатывания в этих подушках отличается от того, который стал причиной предыдущих отзывов автомобилей, в обоих случаях слишком сильная влажность могла стать причиной взрыва пиропатрона. Новые неполадки были обнаружены после трех несчастных случаев, в которых погиб один человек и пострадали двое.

Первая волна отзывов автомобилей была обусловлена тем, что пиропатроны подушек Takata взрывались слишком интенсивно, с разбрасыванием металлических осколков, что привело к гибели 22 человек и ранениям более 180 человек. В нагнетательных устройствах подушек Takata используется нитрат аммония, который становится менее стабильным при воздействии высоких температур или повышенной влажности воздуха. В результате пиропатрон взрывается с непредсказуемой силой.

Процесс отзыва дефектных подушек, начавшийся в 2013 году, затронул около 70 млн подушек почти на 42 млн автомобилей. По данным NHTSA, в прошлом месяце он вошел в заключительную стадию.

В 2017 году Takata объявила о банкротстве, в 2018 году японскую компанию купил консорциум инвесторов во главе с американской Key Safety Systems (KSS), принадлежащей китайской Ningbo Joyson Electronic.

Takata - семейная корпорация, созданная в 1933 году и изначально производившая компоненты для парашютов. Выпуском подушек безопасности для автомобилей она занялась в 1980-е годы по просьбе Honda Motor Co., которая была миноритарным акционером компании. Тогда же Takata вышла за пределы Японии: первый завод за рубежом появился в 1980 году в Южной Корее, в 1984 году - первое СП компании в США, в 1988 году было создано производство в Великобритании.