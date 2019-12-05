Новак: без учета конденсата Россия чуть перевыполняет сделку ОПЕК+

Россия без учета конденсата немного перевыполняет сделку по снижению добычи ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Ранее он отмечал, что в ноябре РФ исполнила сделку ОПЕК+ на 85%.
Россия стремится в декабре на 100% выполнить соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, подчеркивал Новак. "Мы стремимся к тому, чтобы выполнять в полном объёме на уровне 200-228 тыс. б/с. В принципе, считаю, что у нас хороший уровень исполнения, учитывая зимний период. Учитывая, что в этой статистике учитывается также и конденсат, который очень значительно вырос", - отметил Новак.
"Если брать без учёта конденсата, прироста его добычи, чисто нефть, то у нас показатель как раз выходит на уровень 225-230 тыс. б/с. Мы и будем обсуждать в том числе вместе с нашими коллегами с тем, чтобы учитывать в статистике также по странам ОПЕК данные без учёта конденсата", - пояснял он.
Сделка по снижению нефтедобычи участниками ОПЕК+ предполагает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года, из них на долю РФ приходится 228 тыс. б/с. Она была заключена в декабре 2018 года сроком на полгода, а в июле было принято решение продлить ее до апреля 2020 года.
Президент Литвы рассказал Трампу о планах приобрести у США бронированные внедорожники и вертолеты
Гасанов проверил боеготовность ракетных и артиллерийских войск в прифронтовой зоне - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Uber назвал самые популярные достопримечательности мира у туристов в 2019 году
Азербайджан занял 4-ое место по въездному туризму в Россию за 9 месяцев
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
ИВ Билясуварского района привлекла Canub Tamir Tikinti -1 к работам по обустройству в городе за 2,9 млн манатов
Лукашенко: окончательное решение по вопросу интеграции будут принимать президенты Белоруссии и РФ
Иран снизит на две трети расходы бюджета в условиях санкций
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
В Баку первыми посетителями фотовыставки «Русская цивилизация» стали победители просветительских акций, проведенных Россотрудничеством в 2019 году
Bakcell на выставке Bakutel 2019: превосходство сети и лучший клиентский опыт
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г