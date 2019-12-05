Новак: без учета конденсата Россия чуть перевыполняет сделку ОПЕК+

Россия без учета конденсата немного перевыполняет сделку по снижению добычи ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Ранее он отмечал, что в ноябре РФ исполнила сделку ОПЕК+ на 85%.

Россия стремится в декабре на 100% выполнить соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, подчеркивал Новак. "Мы стремимся к тому, чтобы выполнять в полном объёме на уровне 200-228 тыс. б/с. В принципе, считаю, что у нас хороший уровень исполнения, учитывая зимний период. Учитывая, что в этой статистике учитывается также и конденсат, который очень значительно вырос", - отметил Новак.

"Если брать без учёта конденсата, прироста его добычи, чисто нефть, то у нас показатель как раз выходит на уровень 225-230 тыс. б/с. Мы и будем обсуждать в том числе вместе с нашими коллегами с тем, чтобы учитывать в статистике также по странам ОПЕК данные без учёта конденсата", - пояснял он.

Сделка по снижению нефтедобычи участниками ОПЕК+ предполагает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года, из них на долю РФ приходится 228 тыс. б/с. Она была заключена в декабре 2018 года сроком на полгода, а в июле было принято решение продлить ее до апреля 2020 года.