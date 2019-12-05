Министр энергетики Саудовской Аравии: я ожидаю, что встреча ОПЕК+ будет успешной

Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман ожидает, что встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ будет успешной.
"Я ожидаю, эта встреча будет успешной", - сказал он журналистам перед встречей.
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