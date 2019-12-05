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СНГ 05.12.2019 15:08

Лукашенко запретил Минфину брать деньги у ЕФСР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что запретил министру финансов страны брать у Евразийского фонда стабилизации и развития последний, седьмой транш стабкредита в сумме $200 млн.

"Уже заговорили про последний транш Евразийского банка (ЕФСР - ИФ). Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся - и выкручиваемся", - сказал Лукашенко, выступая в четверг перед парламентариями шестого и седьмого созывов.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко также подчеркнул, что "Беларусь не просит у России никаких кредитов".

Как сообщалось, Белоруссия получила шесть из семи траншей финкредита ЕФСР на $2 млрд, решение о предоставлении которого Минску было принято в марте 2016 года. Шестой транш на $200 млн был предоставлен Минску в октябре 2018 года. Реализация мер по седьмому траншу должна была завершиться 1 января 2018 года.

Минфин республики рассчитывал на получение седьмого транша стабкредита ЕФСР в апреле, затем обратился с предложением о продлении периода доступности. Фонд продлил период доступности средств для Минска до конца первого полугодия.

Белорусские власти неоднократно выражали недоумение по поводу отсутствия решения о предоставлении Минску $200 млн финального транша из стабкредита ЕФСР.

В августе министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявлял, что ЕФСР может выделить республике финальный транш после подписания программы интеграции с РФ.

Исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков 29 ноября заявил, что фонд ожидает до конца года от Минфина Белоруссии финальный отчет о результатах реализации кредитной программы, которая реализована в 2016-2018 годах.

Он также констатировал, что Минск получил 6 из 7 предусмотренных программой траншей стабкредита, который был одобрен в сумме $2 млрд. По его словам, период доступности седьмого транша истек 30 июня. "До завершения срока доступности средств финансового кредита, 30 июня 2019 года, Беларусь получила 6 траншей на общую сумму $1,8 млрд", - сказал Широков.

Ранее в Минске подчеркивали, что считают необоснованным отказ ЕФСР от предоставления финального транша на $200 млн. Так, в конце октября Минфин Белоруссии заявил, что стабилизационная программа ЕФСР имеет активный статус.

Между тем, 4 декабря глава Минфина Максим Ермолович отказался комментировать реакцию белорусской стороны на предложение ЕФСР представить до конца декабря финальные отчетные документы по стабкредиту.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕФСР, ПОЗИЦИЯ


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