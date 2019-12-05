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Регион 05.12.2019 15:11

Иран снизит на две трети расходы бюджета в условиях санкций

Правительство Ирана утвердило бюджет на следующий год, в котором будут существенно снижены расходы.

Это обусловлено негативным влиянием американских санкций, в особенности на экспортные поставки нефти, отмечает Bloomberg.

Расходы на следующий 1399 год по иранскому календарю (начнется в марте 2020 года) запланированы в объеме около $37 млрд, что составляет менее трети от суммы текущего года, передает агентство со ссылкой на данные гостелевидения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, БЮДЖЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]