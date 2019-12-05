Иран снизит на две трети расходы бюджета в условиях санкций

Правительство Ирана утвердило бюджет на следующий год, в котором будут существенно снижены расходы.

Это обусловлено негативным влиянием американских санкций, в особенности на экспортные поставки нефти, отмечает Bloomberg.

Расходы на следующий 1399 год по иранскому календарю (начнется в марте 2020 года) запланированы в объеме около $37 млрд, что составляет менее трети от суммы текущего года, передает агентство со ссылкой на данные гостелевидения.