SIF определился с аудитором финотчетности за 2019г

ЗАО «UHY Audit» стала аудитором Фонда развития предпринимательства (SIF), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
"UHY Audit стала победителем опроса котировок на оказание аудиторских услуг SIF. Между сторонами подписан соответствующий контракт на сумму 9,912 тыс. манатов", - отметили в фонде.
Контракт предусматривает аудит финотчетности фонда за 2019 год.
Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства".
Согласно указу ликвидируется Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создается Фонд развития предпринимательства (SIF).
Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
А.Мамедов
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