Команда Пашиняна постарается выявить все нарушения закона в независимой Армении, которые вызывают вопросы общественности - представитель премьера

Политическая команда премьера Армении Никола Пашиняна намерена выявить все возможные правонарушения в республике в различных сферах вплоть до 1991 года, по поводу которых у армянской общественности могли остаться вопросы, заявил руководитель аппарата главы правительства Эдуард Агаджанян.

"Мы попытаемся выявить все возможные нарушения закона, как минимум имеющие общественный резонанс, которые до сих пор вызывают определенные вопросы и ответы на которые у общественности нет", - сказал Агаджанян журналистам в четверг.

Журналисты поинтересовались у главы аппарата, с чем связана "неприкосновенность" первого президента Армении Левона Тер-Петросяна (1991-1998 годы) на фоне уголовных дел, открытых в отношении второго и третьего президентов республики Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

В минувшую среду Специальная следственная служба (ССС) Армении обвинила Саргсяна в присвоении финансовых средств в особо крупных размерах. В отношении экс-президента была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным ведомства, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года Саргсян, являясь президентом Армении, организовал хищение группой официальных лиц 489 млн 160 тыс 310 драмов (чуть более $1 млн).

Экс-президент Армении Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года.

Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.