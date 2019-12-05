Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8841 RUR   0.0266 GBR   2.2294 TRY   0.2955

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.43 2.33 Brent 63.00 2.18

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.12.2019 18:02

Команда Пашиняна постарается выявить все нарушения закона в независимой Армении, которые вызывают вопросы общественности - представитель премьера

Политическая команда премьера Армении Никола Пашиняна намерена выявить все возможные правонарушения в республике в различных сферах вплоть до 1991 года, по поводу которых у армянской общественности могли остаться вопросы, заявил руководитель аппарата главы правительства Эдуард Агаджанян.

"Мы попытаемся выявить все возможные нарушения закона, как минимум имеющие общественный резонанс, которые до сих пор вызывают определенные вопросы и ответы на которые у общественности нет", - сказал Агаджанян журналистам в четверг.

Журналисты поинтересовались у главы аппарата, с чем связана "неприкосновенность" первого президента Армении Левона Тер-Петросяна (1991-1998 годы) на фоне уголовных дел, открытых в отношении второго и третьего президентов республики Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

В минувшую среду Специальная следственная служба (ССС) Армении обвинила Саргсяна в присвоении финансовых средств в особо крупных размерах. В отношении экс-президента была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным ведомства, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года Саргсян, являясь президентом Армении, организовал хищение группой официальных лиц 489 млн 160 тыс 310 драмов (чуть более $1 млн).

Экс-президент Армении Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года.

Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ВЛАСТЬ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Пашинян признал, что он не супер Азербайджан продолжит изоляцию Армении до полного освобождения оккупированных территорий - Алиев Президент Белоруссии призывает региональные власти сделать выводы из событий в Ереване Правящая Республиканская партия Армении должна признать победу народа - лидер оппозиции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]