Лукашенко рассказал, как в Белоруссии уничтожили более 30 преступных банд по его распоряжению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как по его требованию было уничтожено более 30 преступных банд.
"Надо было спасти народ, спасти страну. И навести порядок. Мы его навели, разобравшись с бандформированиями. Я до сих пор помню, как вертелись-крутились некоторые начальники министерства внутренних дел и другие, доставшиеся мне по наследству, когда я требовал от них уничтожить бандгруппы в Минске. Их было 32, до сих пор помню. И мы с ними справились в течение года", - заявил Лукашенко, выступая в четверг перед парламентариями шестого и седьмого созывов. Президента цитирует "СБ. Беларусь сегодня".
Он напомнил, что разгул бандитизма в начале 1990-х годов, затронул, в том числе, и Белоруссию. "По дороге прославленной Москва-Брест и до Берлина нельзя было проехать. Бандиты, прежде всего с востока, останавливали автомобили от Смоленска до Бреста, расстреливали людей, отбирали все, что везли эти люди. И в этих условиях нам приходилось строить стран", - отметил глава государства.
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