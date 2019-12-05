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СНГ 05.12.2019 18:32

Москва поддержит нового спецпредставителя ОБСЕ на Украине - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал поддержку со стороны России деятельности нового спецпредставителя ОБСЕ на Украине Хайди Грау, которая сменяет на этом посту Мартина Сайдика.

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в четверг заявил, что представитель МИД Швейцарии Хайди Грау сменит посла Мартина Сайдика на посту спецпредставителя ОБСЕ на Украине.

Перед началом встречи с Грау, Лавров кратко пообщался с Сайдиком в формате тет-а-тет. Затем к Лаврову и Сайдику присоединилась Грау.

"Мы поздравляем вас и постараемся оказывать вам поддержку, такую же, как мы оказывали и вашему предшественнику",- сказал Лавров, обращаясь к Грау на встрече, которая проходит на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, УКРАИНА, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]