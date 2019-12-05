Москва поддержит нового спецпредставителя ОБСЕ на Украине - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал поддержку со стороны России деятельности нового спецпредставителя ОБСЕ на Украине Хайди Грау, которая сменяет на этом посту Мартина Сайдика.
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в четверг заявил, что представитель МИД Швейцарии Хайди Грау сменит посла Мартина Сайдика на посту спецпредставителя ОБСЕ на Украине.
Перед началом встречи с Грау, Лавров кратко пообщался с Сайдиком в формате тет-а-тет. Затем к Лаврову и Сайдику присоединилась Грау.
"Мы поздравляем вас и постараемся оказывать вам поддержку, такую же, как мы оказывали и вашему предшественнику",- сказал Лавров, обращаясь к Грау на встрече, которая проходит на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Шемахе
Правящая партия Азербайджана призвала все политические силы «испытать себя» во внеочередных парламентских выборах
Украина в январе-ноябре снизила транзит нефти в Европу на 1,1%, в ноябре - увеличила на треть
Marguerite продает японским инвесторам 29% латвийского газового оператора накануне выхода Газпрома из его капитала
Президент Азербайджана создал комиссию для реализации пилотных проектов в сфере ВИЭ
Uber назвал самые популярные достопримечательности мира у туристов в 2019 году
Азербайджан занял 4-ое место по въездному туризму в Россию за 9 месяцев
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
В Баку первыми посетителями фотовыставки «Русская цивилизация» стали победители просветительских акций, проведенных Россотрудничеством в 2019 году
Bakcell на выставке Bakutel 2019: превосходство сети и лучший клиентский опыт
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г