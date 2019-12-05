Москва поддержит нового спецпредставителя ОБСЕ на Украине - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал поддержку со стороны России деятельности нового спецпредставителя ОБСЕ на Украине Хайди Грау, которая сменяет на этом посту Мартина Сайдика.

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в четверг заявил, что представитель МИД Швейцарии Хайди Грау сменит посла Мартина Сайдика на посту спецпредставителя ОБСЕ на Украине.

Перед началом встречи с Грау, Лавров кратко пообщался с Сайдиком в формате тет-а-тет. Затем к Лаврову и Сайдику присоединилась Грау.

"Мы поздравляем вас и постараемся оказывать вам поддержку, такую же, как мы оказывали и вашему предшественнику",- сказал Лавров, обращаясь к Грау на встрече, которая проходит на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ.