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СНГ 05.12.2019 19:02

Пограничники Киргизии зафиксировали с начала года 16 инцидентов на границах, 13 из них произошли на киргизско-таджикской границе

В Киргизии с начала года зарегистрированы 16 пограничных инцидентов, 13 из них произошли на киргизско-таджикском участке государственной границы, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Госпогранслужбы (ГПС) Киргизии.

"За 10 месяцев 2019 года зафиксировано 16 пограничных инцидентов, из них на киргизско-таджикском участке госграницы - 13 инцидентов, на киргизско-узбекском участке - два, на киргизско-казахстанском участке - один инцидент", - сообщил представитель ГПС.

По его словам, "обстановка на государственной границе в текущем году сохранялась стабильной, но с элементами напряженности".

В ведомстве также сообщили, что в рамках интеграции Киргизии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в 2019 году был проведен комплекс мероприятий по укреплению государственной границы.

"В ходе второго этапа реализации соглашения между правительствами Киргизии и России об оказании технического содействия в рамках процесса присоединения республики к ЕАЭС в январе была осуществлена поставка в 125 единиц автомобильной техники и иных (специальных и инженерных) транспортных средств из РФ", - заявили в пресс-службе.

"Во втором квартале российская сторона осуществила поставку 86 комплектов технических средств охраны границы на общую сумму $3 млн. Российские специалисты также провели обучающие курсы для военнослужащих ГПС Киргизии по эксплуатации технических средств", - отметил в ведомстве.

На неописанном участке киргизско-таджикской госграницы периодически возникают конфликты между местными жителями. Последний инцидент с применением оружия произошел 16 сентября. Тогда в результате перестрелки погиб один киргизский пограничник. По данным Душанбе, в ходе инцидента погибли трое таджикских военнослужащих. С киргизской стороны были ранены 13 человек, еще несколько человек получили ранения с таджикской стороны.

Киргизия и Таджикистан обменялись нотами протеста, возложив друг на друга ответственность за инцидент.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем этот процесс приостановился и возобновился два года назад. В настоящее время из 971 км описаны 583 км.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ГРАНИЦЫ, ИНЦИДЕНТЫ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]