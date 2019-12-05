Додону доверяют 26% граждан Молдавии, партии социалистов - почти 50%, показал опрос

Наибольшим доверием среди граждан Молдавии пользуется президент Игорь Додон и Партия социалистов, неформальным лидером которой он является, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения "Постэлекторальные предпочтения граждан", проведенного Фондом общественного мнения (FOP) в партнерстве с порталом Politics.md.
Представляя результаты опроса в четверг на пресс-конференции в Кишиневе, эксперт Фонда Андрей Лукьян сообщил, что Додону доверяют 26% граждан. На втором месте председатель Партии действия и солидарности (PAS), экс-премьер Майя Санду - 23,9%. Далее следует с огромным отставанием новый мэр Кишинева Ион Чебан, набравший 4,5% предпочтений граждан. Почти четверть опрошенных (23,9%) призналась, что не доверяет никому из политиков.
Среди политических партий наибольшим доверием у избирателей пользуется Партия социалистов - 49%; Партия действия и солидарности (PAS) - 37%, Партия "Платформа DA" - 31%. С другой стороны, самый высокий антирейтинг также у ПСРМ.
Если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество респондентов отдали бы голоса за Партию социалистов (ПСРМ) - 42%, PAS - 26,3%, ДПМ - 6,1%, партию "Платформа DA" - 5,6%, "Нашу партию" - 2,6%. Не приняли бы участие в выборах - 4,2%, а не определились с выбором - 5,6%.
Из государственных управленческих институтов 70% опрошенных доверяют мэриям сел и городов. Далее следуют районные структуры - 59,6%; президент страны - 50,7%, правительство - 37,8%; парламент - 35,2.
Респонденты считают, что президент РМ должен избираться прямым всенародным голосованием - 96%. Также, абсолютное большинство - 73% участников исследования - уверены, что демократия - наилучшая форма правления в стране.
Опрос проведен с 23 по 30 ноября в 78 населенных пунктах Молдавии. В нем приняли участие 1201 респондент старше 18 лет. Допустимая погрешность - 2,8%.
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