Меркель назвала вопрос о возможных скоординированных дипломатических мерах в отношении РФ спекулятивным

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала вопрос о возможных скоординированных дипломатических мерах в отношении РФ в связи с расследованием убийства в Берлине и высылкой двух сотрудников российского посольства в ФРГ спекулятивным.
"Вы слышали, что у Генпрокуратуры ФРГ есть первичное подозрение, и я не думаю, что имеет смысл отвечать сейчас на какие-либо спекулятивные вопросы. Надо подождать результатов работы Генпрокуратуры", - сказала Меркель в четверг журналистам в Берлине.
Адресованный ей вопрос касался возможных скоординированных вместе со странами-партнерами Германии дипломатических мер воздействия на РФ. В частности, на таких мерах со стороны стран-партнеров настаивала Великобритания в деле об отравлении Сергея Скрипаля.
Летом в Берлине произошло громкое убийство гражданина Грузии и России, участника второго чеченского конфликта: он был застрелен в центре города днем, когда шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержан гражданин России, в ФРГ утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но она с августа последовательно не предоставляла информацию. Из-за этого Германия накануне объявила персона нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ.
Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне.
Официальные представители РФ отвергают причастность российских властей к этому убийству.
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