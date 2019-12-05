Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о своей надежде на позитивный диалог на предстоящем саммите "нормандского формата", однако считает, что действия России остаются в основе конфликта на Украине.
"Предстоящий саммит "нормандской четверки" дает надежду на расширение диалога, ориентированного на результат. В то же время суть конфликта остается: нарушение Россией международного права и принципов ОБСЕ в результате незаконной аннексии Крыма и Севастополя и агрессии на востоке Украины", - сказал Боррель, выступая в четверг в Братиславе на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Боррель также дал высокую оценку роли Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, в которую, напомнил он, государства-члены Европейского союза вносят более двух третей персонала и бюджета.
Высокий представитель ЕС подчеркнул, что миссия должна иметь "полный, безопасный, безусловный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины в соответствии со своим мандатом". Кроме того, отметил глава европейской дипломатии, необходимо обеспечить гуманитарный доступ и защиту гражданского населения и критически важной инфраструктуры.
Ереван отказался от предложения Баку на обмен «всех на всех» - глава МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана представил спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу позицию Баку по Карабаху
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Шемахе
Страны ОПЕК+ согласны исключить конденсат из расчетов сделки по сокращению добычи нефти
Правление Газпрома по дивидендной политике перенесено на 12 декабря
Президент ОПЕК: Выполнение сделки ОПЕК+ всеми странами - ключ к более активным действиям
Uber назвал самые популярные достопримечательности мира у туристов в 2019 году
Азербайджан занял 4-ое место по въездному туризму в Россию за 9 месяцев
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
В Баку первыми посетителями фотовыставки «Русская цивилизация» стали победители просветительских акций, проведенных Россотрудничеством в 2019 году
Bakcell на выставке Bakutel 2019: превосходство сети и лучший клиентский опыт
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г