Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8841 RUR   0.0266 GBR   2.2294 TRY   0.2955

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.43 2.33 Brent 63.00 2.18

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.12.2019 20:14

Глава дипломатии ЕС надеется на расширение диалога по итогам "нормандского" саммита

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о своей надежде на позитивный диалог на предстоящем саммите "нормандского формата", однако считает, что действия России остаются в основе конфликта на Украине.

"Предстоящий саммит "нормандской четверки" дает надежду на расширение диалога, ориентированного на результат. В то же время суть конфликта остается: нарушение Россией международного права и принципов ОБСЕ в результате незаконной аннексии Крыма и Севастополя и агрессии на востоке Украины", - сказал Боррель, выступая в четверг в Братиславе на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Боррель также дал высокую оценку роли Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, в которую, напомнил он, государства-члены Европейского союза вносят более двух третей персонала и бюджета.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что миссия должна иметь "полный, безопасный, безусловный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины в соответствии со своим мандатом". Кроме того, отметил глава европейской дипломатии, необходимо обеспечить гуманитарный доступ и защиту гражданского населения и критически важной инфраструктуры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА, МНЕНИЕ


Похожие новости


Шефчович разочарован трехсторонней встречей по газу, однако все еще надеется на успешное решение проблем Могерини: в предстоящие дни есть последняя возможность для диалога по сохранению ДРСМД ЕС продлит санкции против РФ - Зеленский Могерини обвиняет власти Сирии в ударах по лагерям беженцев, школам и больницам на северо-западе страны Путин продлил на 2020 год действие контрсанкций в отношении ЕС РФ и ЕС создают рабочую группу для перехода на рубли и евро в расчетах, в том числе за энергоносители

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]