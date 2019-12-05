Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о своей надежде на позитивный диалог на предстоящем саммите "нормандского формата", однако считает, что действия России остаются в основе конфликта на Украине.

"Предстоящий саммит "нормандской четверки" дает надежду на расширение диалога, ориентированного на результат. В то же время суть конфликта остается: нарушение Россией международного права и принципов ОБСЕ в результате незаконной аннексии Крыма и Севастополя и агрессии на востоке Украины", - сказал Боррель, выступая в четверг в Братиславе на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Боррель также дал высокую оценку роли Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, в которую, напомнил он, государства-члены Европейского союза вносят более двух третей персонала и бюджета.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что миссия должна иметь "полный, безопасный, безусловный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины в соответствии со своим мандатом". Кроме того, отметил глава европейской дипломатии, необходимо обеспечить гуманитарный доступ и защиту гражданского населения и критически важной инфраструктуры.