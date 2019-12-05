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Дальнее зарубежье 05.12.2019 20:28

Президент Казахстана и канцлер ФРГ обсудили перспективы установления стратегического экономического партнерства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах в Берлине в расширенном формате обсудили возможность установления стратегического экономического партнерства между двумя странами, сообщила в четверг пресс-служба казахстанского президента.

"Основное внимание в ходе обсуждения было уделено активизации двусторонних отношений и перспективам установления стратегического экономического партнерства. Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах образования, науки и культуры", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, Токаев прибыл в Берлин с двухдневным официальным визитом. На четверг, кроме переговоров с канцлером Германии, запланированы встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и немецкими политиками. В пятницу, как ожидается, президент Казахстана выступит на 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, а также проведет встречи с руководителями немецких компаний.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]