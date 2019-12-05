Президент Казахстана и канцлер ФРГ обсудили перспективы установления стратегического экономического партнерства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах в Берлине в расширенном формате обсудили возможность установления стратегического экономического партнерства между двумя странами, сообщила в четверг пресс-служба казахстанского президента.

"Основное внимание в ходе обсуждения было уделено активизации двусторонних отношений и перспективам установления стратегического экономического партнерства. Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах образования, науки и культуры", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, Токаев прибыл в Берлин с двухдневным официальным визитом. На четверг, кроме переговоров с канцлером Германии, запланированы встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и немецкими политиками. В пятницу, как ожидается, президент Казахстана выступит на 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, а также проведет встречи с руководителями немецких компаний.