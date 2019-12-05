Президент Казахстана и канцлер ФРГ обсудили перспективы установления стратегического экономического партнерства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах в Берлине в расширенном формате обсудили возможность установления стратегического экономического партнерства между двумя странами, сообщила в четверг пресс-служба казахстанского президента.
"Основное внимание в ходе обсуждения было уделено активизации двусторонних отношений и перспективам установления стратегического экономического партнерства. Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах образования, науки и культуры", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщалось, Токаев прибыл в Берлин с двухдневным официальным визитом. На четверг, кроме переговоров с канцлером Германии, запланированы встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и немецкими политиками. В пятницу, как ожидается, президент Казахстана выступит на 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, а также проведет встречи с руководителями немецких компаний.
Ереван отказался от предложения Баку на обмен «всех на всех» - глава МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана представил спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу позицию Баку по Карабаху
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Шемахе
Страны ОПЕК+ согласны исключить конденсат из расчетов сделки по сокращению добычи нефти
Правление Газпрома по дивидендной политике перенесено на 12 декабря
Президент ОПЕК: Выполнение сделки ОПЕК+ всеми странами - ключ к более активным действиям
Uber назвал самые популярные достопримечательности мира у туристов в 2019 году
Азербайджан занял 4-ое место по въездному туризму в Россию за 9 месяцев
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
В Баку первыми посетителями фотовыставки «Русская цивилизация» стали победители просветительских акций, проведенных Россотрудничеством в 2019 году
Bakcell на выставке Bakutel 2019: превосходство сети и лучший клиентский опыт
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г