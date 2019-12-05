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Забастовка французских транспортников может продлиться до Рождества

Руководство французских транспортных профсоюзов заявило в четверг, что забастовка транспортников продолжится до понедельника, сообщило в четверг издание The Local - France.

Представитель Национального союза автономных профсоюзов (UNSA) Тьерри Бабек отметил, что транспортная сеть "не сдвинется с мертвой точки" в случае, если правительство не откажется от реформ.

По данным представителей государственной структуры, управляющей общественным транспортом Парижа, "важным днем будет понедельник", так как тогда будет известно, как долго еще будет продолжаться забастовка.

Однако бастующие отмечают, что они "готовы продержаться до Рождества".

Ранее в понедельник французские СМИ сообщали, что общественный транспорт прекратил работу по всей стране.

По данным издания The Local-France, только 10% поездов по всей Франции продолжают движение.

Британские авиакомпании Easyjet, British Airways и ирландская авиакомпания Ryanair отменили сотни рейсов во Францию и из страны, в то время, как Air France отменила 30% внутренних рейсов.

Министр транспорта Франции Элизабет Борн отмечала, что улучшения ситуации с работой транспорта в пятницу не предвидится.

Кроме того, из-за нехватки персонала приостановлена работа архитектурной достопримечательности страны - Эйфелевой башни и музея Орсе, в то время как в Лувре и Центре искусства и культуры Помпиду закрыты некоторые выставки

Многие посетители, в том числе министр энергетики США, отменили планы поездки во Францию на время забастовки.

Накануне сообщалось, что проблемы с работой движением поездов возникли уже во второй половине дня в среду, в частности, на пригородных направлениях.

Участники забастовки выражают недовольство запланированной правительством Франции пенсионной реформой, которая нацелена на упразднение специальных категорий для представителей ряда профессий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЗАБАСТОВКА, СРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]