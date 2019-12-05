ГААД получит 11,8 млн манатов на реконструкцию автодорог в Хазарском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) первичные средства в размере 11,8 млн манатов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в Хазарском районе города Баку.

Средства будут выделены из госбюджета на 2019 год в рамках капитальных вложений.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Х.Насирзаде