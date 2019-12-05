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СНГ 05.12.2019 17:40

Лукашенко хотел бы видеть экс-главу своей администрации Кочанову спикером верхней палаты парламента Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что кандидатура экс-главы администрации президента Натальи Кочановой будет поддержана сенаторами на посту председателя Совета Республики Национального собрания.

"Я не стану скрывать (это дело сената, как решать кадровые проблемы): я хотел бы видеть руководителем сената Наталью Ивановну, а ее заместителем - Анатолия Михайловича (Исаченко, бывшего председателя Миноблисполкома - ИФ)", - сказал Лукашенко в четверг.

Его цитирует госагентство БелТА.

"Еще раз подчеркиваю: это все непринципиально, поскольку все сенаторы имеют одинаковые права. Но у Натальи Ивановны очень большой опыт административной работы, и на ней лежит ответственность по работе в Администрации президента, пока новый глава не войдет в курс дела", - уточнил Лукашенко.

Кроме того, Кочанова продолжит курировать Минск в качестве уполномоченного президента, а за Исаченко в этом плане останется Минская область.

Как сообщалось, в четверг Лукашенко принял решение направить Кочанову в Совет республики по президентской квоте. Кроме того, по этой же квоте в верхнюю палату направлены Анатолий Исаченко, помощник президента по Могилевской области Михаил Русый и дипломат Сергей Рачков.

Русого президент попросил в Совете республики курировать сферу деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия. "Пока не придет новый помощник президента, вы должны совмещать эту работу. Думаю, после Нового года мы решим этот кадровый вопрос. Но и потом Могилевщина должна быть в поле вашего зрения", - сказал президент. "Поработать на страну надо. Чтобы не было, что вы ушли - и на пенсии. Никакой пенсии. Период предстоит непростой", - добавил глава государства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]