Попечительский Совет АИКГФ утвердил бюджет на 2020г

Попечительский Совет "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ) на заседании в четверг утвердил бюджет фонда на 2020 год.

«Попечительский Совет АИКГФ на заседании 5 декабря обсудил текущую деятельность фонда и утвердил бюджет на следующий год», - сообщает пресс-служба фонда.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

А.Азизов