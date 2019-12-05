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Финансы 05.12.2019 17:54

Попечительский Совет АИКГФ утвердил бюджет на 2020г

Попечительский Совет "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ) на заседании в четверг утвердил бюджет фонда на 2020 год.

«Попечительский Совет АИКГФ на заседании 5 декабря обсудил текущую деятельность фонда и утвердил бюджет на следующий год», - сообщает пресс-служба фонда.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

А.Азизов

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Тэги: АИКГФ, БЮДЖЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]