Атомная энергетика является одной из важных сфер сотрудничества России и Индии - Путин

Одним из серьезных направлений сотрудничества России и Индии является сфера атомной энергетики, подчеркивает президент РФ Владимир Путин.
В четверг глава государства ознакомился с проектами российских и индийских школьников, которые являются участниками международной программы - российско-индийской проектной школы "Большие вызовы в сфере устойчивого развития". Программа проходит в образовательном центре "Сириус".
Индийский участник программы рассказал Путину о проекте уникального экологически безопасного ядерного энергоисточника.
"Мы с Индией очень тесно сотрудничаем как раз в этой области", - сказал Путин, заметив, что в этой сфере осуществляется не только строительство, но и подготовка кадров для индийской атомной промышленности.
Он добавил: "Вот если вам это нравится и таким, как вы, ребятам из Индии, я думаю, что это одно из серьезных направлений нашего сотрудничества".
Президент РФ подчеркнул, что Индия - большая и великая страна и источники чистой энергии для нее крайне важны.
Российский участник программы рассказал президенту о роботизированной системе мониторинга за состоянием чайных плантаций. Роботы собирают информацию, передают данные в облачное хранилище. После анализа данных другой робот-исполнитель направляется непосредственно на плантации для совершения необходимых действия - удобрения почвы, уничтожения вредителей или для сбора урожая.
В программе принимают участие 25 индийских и 25 российских школьников, которые разрабатывают исследовательские и инженерно-технические проекты по пяти направлениям.
Ереван отказался от предложения Баку на обмен «всех на всех» - глава МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана представил спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу позицию Баку по Карабаху
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Шемахе
Страны ОПЕК+ согласны исключить конденсат из расчетов сделки по сокращению добычи нефти
Правление Газпрома по дивидендной политике перенесено на 12 декабря
Президент ОПЕК: Выполнение сделки ОПЕК+ всеми странами - ключ к более активным действиям
Uber назвал самые популярные достопримечательности мира у туристов в 2019 году
Азербайджан занял 4-ое место по въездному туризму в Россию за 9 месяцев
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
В Баку первыми посетителями фотовыставки «Русская цивилизация» стали победители просветительских акций, проведенных Россотрудничеством в 2019 году
Bakcell на выставке Bakutel 2019: превосходство сети и лучший клиентский опыт
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г