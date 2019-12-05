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СНГ 05.12.2019 22:03

Атомная энергетика является одной из важных сфер сотрудничества России и Индии - Путин

Одним из серьезных направлений сотрудничества России и Индии является сфера атомной энергетики, подчеркивает президент РФ Владимир Путин.

В четверг глава государства ознакомился с проектами российских и индийских школьников, которые являются участниками международной программы - российско-индийской проектной школы "Большие вызовы в сфере устойчивого развития". Программа проходит в образовательном центре "Сириус".

Индийский участник программы рассказал Путину о проекте уникального экологически безопасного ядерного энергоисточника.

"Мы с Индией очень тесно сотрудничаем как раз в этой области", - сказал Путин, заметив, что в этой сфере осуществляется не только строительство, но и подготовка кадров для индийской атомной промышленности.

Он добавил: "Вот если вам это нравится и таким, как вы, ребятам из Индии, я думаю, что это одно из серьезных направлений нашего сотрудничества".

Президент РФ подчеркнул, что Индия - большая и великая страна и источники чистой энергии для нее крайне важны.

Российский участник программы рассказал президенту о роботизированной системе мониторинга за состоянием чайных плантаций. Роботы собирают информацию, передают данные в облачное хранилище. После анализа данных другой робот-исполнитель направляется непосредственно на плантации для совершения необходимых действия - удобрения почвы, уничтожения вредителей или для сбора урожая.

В программе принимают участие 25 индийских и 25 российских школьников, которые разрабатывают исследовательские и инженерно-технические проекты по пяти направлениям.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИНДИЯ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]