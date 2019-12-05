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Финансы 05.12.2019 18:00

ВБ готов поддержать реформы в финансовом секторе Азербайджана – региональный директор

Всемирный банк готов оказать необходимую техническую помощь и поддержать реформы для модернизации финансового сектора Азербайджана, заявил региональный директор ВБ по странам Южного Кавказа Себастьян Молинеус.

«Модернизация финансового сектора, а также расширение доступа к финансовым ресурсам послужат развитию частного сектора. ВБ готов оказать для этого необходимую поддержку и техпомощь», - заявил Молинеус, на встрече с главой Центрального банка Азербайджана Эльманом Рустамовым в Баку.

В свою очередь, Рустамов отметил, что с учетом последних организационных изменений, основной целью проводимых реформ является развитие финансового сектора Азербайджана, обеспечение его устойчивости, увеличение финансовой ценности, расширение доступа к финансовым услугам и поддержка финансовым сектором процесса экономического роста.

Глава ЦБА также подчеркнул важность адаптации бизнес-моделей финансовых институтов, в особенности кредитных институтов к новой экономической ситуации, оптимальное сбалансирование финансовой устойчивости и новой стратегии роста сектора. Также была отмечена важность недопущения добавочной аккумуляции риска.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между ВБ и Центральным банком.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 ноября 2019 года подписал распоряжение о ликвидации регулятора финансового рынка – Палаты по надзору за финансовым рынком. Все функции и полномочия палаты переданы Центральному банку.

А.Мамедов

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Тэги: ФИНСЕКТОР, ВБ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]