Президент Азербайджана создал комиссию для реализации пилотных проектов в сфере ВИЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев создал комиссию для осуществления пилотных проектов по строительству электростанций в сфере возобновляемых источников энергии (солнечной и ветряной) и координации их реализации.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Председателем комиссии назначен министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

В состав комиссии включены заместители министров экономики, финансов, юстиции, чрезвычайных ситуаций, экологии и природных ресурсов, а также заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре, заместитель главы Центробанка, президент ОАО «Азерэнержи», председатель ОАО «Азеришыг».

Комиссии поручено в месячный срок представить президенту страны предложения по: выделению земельных участков для реализации таких проектов; предоставлению госгарантий, предусмотренных для инвесторов и госгарантиям на выполнение обязательств по контрактам с инвесторами.

Кроме того, комиссия с привлечением международной консалтинговой компании в течение 4 месяцев должна подготовить предложения по договорам о продаже электроэнергии, договорам о подключении электростанций к электросети, госгарантиям на реализацию проектов и прочих требуемых договоров.

Комиссии также предписано в течение одного месяца представить президенту предложения по подключению электростанций в рамках проектов ВИЭ к электросети и по усилению электросети в связи с ее интеграцией с возобновляемыми источниками энергии.

Кабинету министров поручено обеспечить финансирование для привлечения международной консалтинговой компании.

Как сообщалось ранее, в настоящее время доля производства электроэнергии в Азербайджане за счет традиционных источников энергии (природного газа) оставляет 91,9%, производство же электроэнергии за счет возобновляемых источников составляет 8,1%. С учетом же мощностей крупных гидроэлектростанций доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии на сегодня составляет 17%, что соответствует генерирующим мощностям в 1,276 тыс. МВт.

По оценкам Минэнерго потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет в целом 26 тыс. МВт.

Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%. Производство 1 млрд кВт/час электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии позволит сэкономить 200 млн кубометров природного газа.

Н.Аббасова