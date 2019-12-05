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ТЭК 05.12.2019 18:15

Президент Азербайджана создал комиссию для реализации пилотных проектов в сфере ВИЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев создал комиссию для осуществления пилотных проектов по строительству электростанций в сфере возобновляемых источников энергии (солнечной и ветряной) и координации их реализации.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Председателем комиссии назначен министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

В состав комиссии включены заместители министров экономики, финансов, юстиции, чрезвычайных ситуаций, экологии и природных ресурсов, а также заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре, заместитель главы Центробанка, президент ОАО «Азерэнержи», председатель ОАО «Азеришыг».

Комиссии поручено в месячный срок представить президенту страны предложения по: выделению земельных участков для реализации таких проектов; предоставлению госгарантий, предусмотренных для инвесторов и госгарантиям на выполнение обязательств по контрактам с инвесторами.

Кроме того, комиссия с привлечением международной консалтинговой компании в течение 4 месяцев должна подготовить предложения по договорам о продаже электроэнергии, договорам о подключении электростанций к электросети, госгарантиям на реализацию проектов и прочих требуемых договоров.

Комиссии также предписано в течение одного месяца представить президенту предложения по подключению электростанций в рамках проектов ВИЭ к электросети и по усилению электросети в связи с ее интеграцией с возобновляемыми источниками энергии.

Кабинету министров поручено обеспечить финансирование для привлечения международной консалтинговой компании.

Как сообщалось ранее, в настоящее время доля производства электроэнергии в Азербайджане за счет традиционных источников энергии (природного газа) оставляет 91,9%, производство же электроэнергии за счет возобновляемых источников составляет 8,1%. С учетом же мощностей крупных гидроэлектростанций доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии на сегодня составляет 17%, что соответствует генерирующим мощностям в 1,276 тыс. МВт.

По оценкам Минэнерго потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет в целом 26 тыс. МВт.

Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%. Производство 1 млрд кВт/час электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии позволит сэкономить 200 млн кубометров природного газа.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВИЭ, КОМИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]