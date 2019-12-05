Президент Азербайджана посещает Шемаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг посещает Шемахинский район.
Глава исполнительной власти Шемахинского района Таир Мамедов проинформировал президента Алиева о работах, проделанных в районе.
Х.Насирзаде
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