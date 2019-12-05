Помпео раскритиковал доклад по импичменту Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео назвал неверным доклад американских конгрессменов, посвященный процессу импичмента президента Дональда Трампа, сообщают в четверг западные СМИ.

"Он в корне неверен", - сказал Помпео.

Сам Трамп накануне назвал шуткой доклад, составленный и обнародованный комитетом по разведке палаты представителей США.

Ранее комитет по разведке палаты представителей США опубликовал доклад о процессе импичмента Трампа. Доклад был подготовлен по итогам нескольких слушаний с американскими чиновниками в ноябре.

Конгрессмены в докладе выделили два основных направления, где, по их мнению, Трамп допустил серьезные нарушения. Первое из них они охарактеризовали как "ненадлежащее исполнение обязанностей". Вторая группа нарушений, фигурирующая в докладе - это обструкция расследованию Палаты представителей.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.