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Внутренняя политика 05.12.2019 19:10

Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Шемахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в открытии 101-117-километрового участка автомобильной дороги Баку-Шемаха-Евлах в рамках своего визита в Шемахинский район.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Алиева о проделанной работе.

Глава государства был также проинформирован о трассе Гонагкенд-Хамьяли-Икинджи Чайлы-Икинджи Джабани-Джабани, которая отделена от трассы Баку-Шемаха-Евлах на 115-ти километровом участке.

Кроме того, Алиев принял участие в открытии комплекса «ASAN Hayat» в Шемахе.

Также глава государства ознакомился с новым 44-квартирным жилым домом для семей, пострадавших от землетрясения в Шемахе.Министр по чрезвычайным ситуациям Кемаледдин Гейдаров проинформировал президента о проделанной работе.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШЕМАХА, ОБЪЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]