Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Шемахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в открытии 101-117-километрового участка автомобильной дороги Баку-Шемаха-Евлах в рамках своего визита в Шемахинский район.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Алиева о проделанной работе.
Глава государства был также проинформирован о трассе Гонагкенд-Хамьяли-Икинджи Чайлы-Икинджи Джабани-Джабани, которая отделена от трассы Баку-Шемаха-Евлах на 115-ти километровом участке.
Кроме того, Алиев принял участие в открытии комплекса «ASAN Hayat» в Шемахе.
Также глава государства ознакомился с новым 44-квартирным жилым домом для семей, пострадавших от землетрясения в Шемахе.Министр по чрезвычайным ситуациям Кемаледдин Гейдаров проинформировал президента о проделанной работе.
Х.Насирзаде
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