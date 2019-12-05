Цены на нефть ускорили рост, Brent торгуется на уровне $63,73 за баррель

Цены на нефть растут на торгах в четверг, рынок оценивает сигналы от государств ОПЕК.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 МСК составляет $63,73 за баррель, что на $0,73 (1,16%) выше цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,49 (0,84%) - до $58,92 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал с учетом зимнего сезона рассмотреть в течение I квартала дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Состоялось заседание мониторингового комитета, мы рассмотрели итоги исполнения соглашения. Всеми странами еще раз было принято решение, рекомендовано всем странам выполнять в полном объеме на 100% свои обязательства, зафиксированные в декабре 2018 года по состоянию на тот момент квоты, которые действуют до 1 апреля", - сказал он.

Конкретные квоты по странам еще будут обсуждаться, добавил министр.

Президент ОПЕК и министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что выполнение сделки ОПЕК+ всеми странами-участницами является ключом к более активным действиям.

"Важно подчеркнуть, что индивидуальные уровни соответствия должны быть соблюдены. Сплоченность и ее практическая демонстрация являются истинными ключами к нашему успеху, будь то соответствие уровням обязательств по сделке или более активные совместные действия", - цитируются слова Кеведо в сообщении ОПЕК.