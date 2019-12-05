Азербайджан выделит $7 млн в рамках участия в программах донорства международных фининститутов

Азербайджан планирует в 2020 году выделить $7 млн для участия в донорских программах международных финансовых институтов, заявил министр финансов Самир Шарифов.
«Эта сумма уже предусмотрена в государственном бюджете на следующий год», - сказал Шарифов журналистам в четверг.
По его словам, из этой суммы $2 млн будет выделено Европейскому банку реконструкции и развития, $2 млн - Азиатскому фонду развития.
«Оставшиеся $3 млн будут использованы в рамках донорской программы с Всемирным банком", - добавил министр.
А.Мамедов
Ереван отказался от предложения Баку на обмен «всех на всех» - глава МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана представил спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу позицию Баку по Карабаху
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Шемахе
Uber назвал самые популярные достопримечательности мира у туристов в 2019 году
Азербайджан занял 4-ое место по въездному туризму в Россию за 9 месяцев
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
Китай активно развивает связанные с космосом военные возможности, усиливает подводный флот - Пентагон
Пентагон заметил возросшие возможности иранской армии
Производители могут отозвать 1,4 млн автомобилей из-за новых проблем с подушками Takata
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
В Баку первыми посетителями фотовыставки «Русская цивилизация» стали победители просветительских акций, проведенных Россотрудничеством в 2019 году
Bakcell на выставке Bakutel 2019: превосходство сети и лучший клиентский опыт
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г