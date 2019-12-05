Азербайджан выделит $7 млн в рамках участия в программах донорства международных фининститутов

Азербайджан планирует в 2020 году выделить $7 млн для участия в донорских программах международных финансовых институтов, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«Эта сумма уже предусмотрена в государственном бюджете на следующий год», - сказал Шарифов журналистам в четверг.

По его словам, из этой суммы $2 млн будет выделено Европейскому банку реконструкции и развития, $2 млн - Азиатскому фонду развития.

«Оставшиеся $3 млн будут использованы в рамках донорской программы с Всемирным банком", - добавил министр.

А.Мамедов