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Карабахский конфликт 05.12.2019 20:58

Глава МИД Азербайджана представил спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу позицию Баку по Карабаху

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром представил позицию официального Баку по процессу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Встреча состоялась в Братиславе на полях заседания СМИД ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Мамедъяров рассказал Клаару о встрече накануне с армянским коллегой.

«Мамедъяров подчеркнул важность урегулирования конфликта согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН (на основе территориальной целостности Азербайджана – ИФ). По его словам, для решения конфликта необходимо вывести армянских военных с оккупированных территорий Азербайджана, обеспечить возвращение азербайджанских беженцев на свои земли», - отмечает МИД.

Согласно информации, собеседники также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, ЕС, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]