JMMC рекомендовал рассмотреть возможность допсокращения добычи нефти в I кв. на 500 тыс. б/с - Новак

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал с учетом зимнего сезона рассмотреть дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в течение I квартала, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Состоялось заседание мониторингового комитета, мы рассмотрели итоги исполнения соглашения. Всеми странами еще раз было принято решение, рекомендовано всем странам выполнять в полном объеме на 100% свои обязательства, зафиксированные в декабре 2018 года по состоянию на тот момент квоты, которые действуют до 1 апреля", - сказал он.
"Кроме того, учитывая, что сейчас зимний сезон, и спрос значительно ниже с учетом прогноза развития ситуации на рынке, снижения спроса было также рекомендовано в течение первого квартала рассмотреть на заседании ОПЕК и на заседании министерской встречи, которая завтра состоится, снижение дополнительно добычи в первом квартале 2020 года примерно на 500 тыс. б/с", - добавил министр.
"Что касается самого соглашения, мы договорились, что в марте месяце будет очередная министерская встреча, на которой будет рассмотрен вопрос о продлении действия соглашения и параметры соглашения. То есть к тому времени, через три месяца можно будет более четко понимать прогноз развития ситуации на рынке, более четко понимать летний спрос, летнее предложение, и будут приняты соответствующие решения. У нас есть возможности все, чтобы продлевать соглашение, корректировать квоты, то есть пока приняты рекомендации", - сказал он.
Конкретные квоты по странам еще будут обсуждаться, добавил министр.
По словам источников, знакомых с решением, JMMC не дал четких рекомендаций по срокам продления сделки ОПЕК+.
Как сообщил "Интерфаксу" один из них, практически сразу в ходе JMMC началось рассмотрение ужесточения квоты на 500 тыс. б/с.
Почти в течение всего года ОПЕК+ превышает свои обязательства по снижению нефтедобычи на 500 тыс. б/с, но превышение происходит главным образом благодаря Саудовской Аравии и даже несмотря на то, что Ирак и Нигерия не исполняют свои обязательства. Таким образом, предлагается "узаконить" эту квоту, распределив ее между всеми участниками.
Сделка по снижению нефтедобычи участниками ОПЕК+ предполагает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года, из них на долю РФ приходится 228 тыс. б/с. Она была заключена в декабре 2018 года сроком на полгода, а в июле было принято решение продлить ее до апреля 2020 года.
Министерская встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК состоится 6 декабря в Вене.
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